В Microsoft Edge появилось ИИ-масштабирование видео для систем с графикой NVIDIA и AMD

В предварительной версии браузера Microsoft Edge появилась поддержка технологии масштабирования Video Super Resolution, предназначенной для улучшения качества воспроизводимого видео. Воспользоваться её преимуществами смогут владельцы видеокарт NVIDIA GeForce линейки RTX (серии 20, 30 и 40), а также AMD Radeon RX 5700–7800.

Масштабирование с использованием алгоритмов искусственного интеллекта работает с видео, имеющими разрешение ниже 720p, но не менее 192 пикселей в ширину или высоту. Оно также не работает при наличии DRM-защиты, поэтому для Netflix и других служб потокового видео предложение недействительно.

Технология ликвидирует артефакты сжатия и повышает чёткость текста. Её поддержка появилась в последней предварительной версии браузера на тестовом канале Canary, но воспользоваться ей смогут только 50 % пользователей программы. Активировать функцию придётся вручную, установив соответствующую настройку по адресу «edge://flags/#edge-video-super-resolution».

Наконец, для работы функции компьютер должен питаться от сети — при питании от аккумулятора она отключается. В перспективе Microsoft пообещала добавить поддержку Video Super Resolution для систем с несколькими видеокартами и гибридными чипами. Когда алгоритм работает, в адресной строке появляется значок «HD», щёлкнув мышкой по которому можно включать и отключать масштабирование.