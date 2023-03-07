Xiaomi запустит массовое производство электромобилей до середины 2024 года

Один из крупнейших производителей смартфонов Xiaomi в первой половине 2024 года начнёт массовое производство электромобилей. Об этом сообщил в воскресенье основатель и гендиректор компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) в ходе выступления в парламенте КНР. По его словам, в прошлом году Xiaomi инвестировала в подразделение по производству электромобилей более 3 млрд юаней ($434,3 млн).

О планах Xiaomi освоить новое для себя автомобильное направление стало известно в марте 2021 года. Компания сообщила тогда о начальном финансировании в размере 10 млрд юаней ($1,5 млрд) нового проекта по выпуску полностью электрических автомобилей под собственным брендом. Также было объявлено о планах вложить в новое направление до $10 млрд в течение следующего десятилетия.

За прошедшее время Xiaomi построила в пекинской Национальной зоне экономического и технологического развития «Ичжуан» завод по выпуску электромобилей. Как сообщил Лэй Цзюнь, теперь он примерно половину своего рабочего времени занимается вопросами подготовки производства электромобилей Xiaomi, возглавляя команду из более чем 2300 человек.

Компанию ожидает жёсткая конкуренция со стороны таких китайских компаний, как Xpeng Motors и Li Auto, которые сейчас сражаются за долю рынка электромобилей с более крупными конкурентами, такими как китайская BYD и американская Tesla, выпускающая электромобили на своём заводе в Шанхае.

Xiaomi осваивает новое направление в то время, когда её основной бизнес по выпуску смартфонов сокращается из-за падения спроса на фоне спада мировой экономики. В 2022 году поставки смартфонов в Китае упали на 14 % в годовом исчислении до 287 млн единиц, впервые с 2013 года опустившись ниже отметки в 300 млн. По данным IDC, глобальные поставки Xiaomi в прошлом году упали почти на 20 %.