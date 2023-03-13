На создание российского аналога GitHub направят 1,3 млрд рос. рублей

Минцифры предлагает использовать 1,3 млрд рос. руб., находящиеся без движения на счетах фонда «Росинфокоминвест» с 2007 года, на создание национального репозитория программного обеспечения с открытым кодом, сообщили «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. По словам одного из них, предложение было направлено в кабмин ещё в декабре прошлого года. Судя по всему, предложение было одобрено, так как представитель Минцифры подтвердил, что средства будут направлены на создание репозитория.

Федеральный чиновник рассказал, что средства «Росинфокоминвеста» передадут в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). При этом, как утверждает источник в IT-компании, деньги транзитом перейдут на счёт АНО «Открытый код».

По словам источника «Ведомостей», зарегистрированная в 2022 году АНО «Открытый код» разрабатывает техзадание по созданию репозитория. Её учредителями являются VK, «Ростелеком», университет «Иннополис», группа Т1 и другие структуры.

Идея создания отечественного аналога GitHub обсуждается с сентября 2021 г. В октябре РФРИТ объявил о своём участии в проекте. «РФРИТ рекомендовано без привлечения средств федерального бюджета до 1 февраля 2023 г. совместно с Минцифры разработать методику отбора заявок об участии в эксперименте и до 1 мая 2023 г. провести отбор заявок», — сообщил тогда представитель фонда. По его словам, эксперимент по созданию репозитория должен был продлиться с 1 ноября 2023 года до сентября 2024 года.

Гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов отметил, что неизвестно, хватит ли 1,3 млрд рос. руб. для создания национального репозитория, так как это зависит от того, что подразумевается под этим понятием. Его перспективы тоже неизвестны, поскольку у крупных разработчиков свободных программ есть своя инфраструктура, которую они вряд ли захотят сменить на репозиторий. Хотя с учётом запуска эксперимента с публикацией по свободной лицензии разработок, выполненных по госзаказу (на базе «Гостеха»), национальный репозиторий может быть востребован, добавил Смирнов.