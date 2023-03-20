Microsoft планирует интегрировать криптовалютный кошелёк в браузер Edge

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft работает над тем, чтобы интегрировать криптовалютный кошелёк Ethereum в свой браузер Edge. Одним из первых на это обратил внимание пользователь Twitter под ником Albacore.

Он опубликовал несколько скриншотов в своём аккаунте и предположил, что Microsoft планирует добавить в свой браузер возможность отправки и получения криптовалюты, а также невзаимозаменяемых токенов NFT. Открытые ключи можно будет передавать другим пользователям для получения платежей, тогда как закрытые ключи могут применяться для подтверждения транзакций. Согласно имеющимся данным, в настоящее время новая функция доступна ограниченному числу инсайдеров, которые получают бета-сборки Edge на канале Dev (ранний доступ).

Сотрудники портала Bleeping Computer сумели испытать новую функцию, зарегистрировавшись для её тестирования. В процессе регистрации им было предложено придумать пароль для защиты криптокошелька, а также фразу из 12 слов на случай восстановления пароля. После завершения регистрации кошелёк сгенерировал уникальный идентификатор, позволяющий получать средства через сеть Ethereum.

Криптовалютный кошелёк поддерживает несколько учётных записей Ethereum, позволяя переключаться между ними в случае необходимости. Реализованы возможность подключения к децентрализованным приложениям dApps и раздел новостей, который поможет оставаться в курсе последних событий криптовалютного рынка.

Также известно, что Microsoft сотрудничает с компанией Consensys, чтобы предложить пользователям возможность обмена криптовалют между Ethereum, Dai Stablecoin, Uniswap, USD Coin и Tether Coin. Энтузиасты обнаружили в коде бета-версии Edge свидетельства того, что в будущем в браузере может появиться биткоин-кошелёк.