Google открыла доступ к ИИ-боту Bard

Google открыла ограниченный доступ к своему ИИ-чат-боту Bard. Это важный шаг на пути компании к тому, чтобы перехватить инициативу в гонке ИИ. Первоначально Bard будет доступен избранным пользователям в США и Великобритании, а присоединиться к списку ожидания можно через сайт bard.google.com. Google отмечает, что расширение аудитории Bard будет медленным, и не уточняет, когда именно откроет доступ для всех желающих.

Как и чат-бот ChatGPT от OpenAI, а также чат-бот в поисковике Microsoft Bing, бот Bard от Google предлагает пользователям задавать вопросы на любую тему в поле для ввода текста. С учётом хорошо задокументированной склонности этих ботов к выдумыванию информации, Google подчеркивает, что Bard — это не замена поисковой системы, а, скорее, дополнение к поиску.

В демонстрации для ресурса The Verge, чат-бот Bard смог быстро и плавно ответить на ряд общих запросов, предложив банальный совет о том, как побудить ребенка заняться боулингом («сводите его в боулинг») и порекомендовав список популярных фильмов об ограблениях («Ограбление по-итальянски», «Медвежатник» и «Грабёж»). Bard генерирует три ответа на каждый запрос пользователя, хотя различия в их содержании минимальны, а под каждым ответом находится кнопка «Google It» (загуглить это).

Как и ожидалось, попытка получить от Bard фактическую информацию не увенчалась успехом. Бот не смог правильно ответить на сложный вопрос о максимальной загрузке конкретной стиральной машины, вместо этого придумав три разных, но неправильных ответа. Повторение запроса позволило получить правильную информацию.

«Это хороший пример — очевидно, что нейросеть галлюцинирует по поводу максимальной загрузки, — сказала Коллинз во время демонстрации. — С этим запросом связано несколько чисел, поэтому иногда бот понимает контекст и выдает правильный ответ, а иногда ошибается. Это одна из причин, по которой Bard является ранним экспериментом».

Также чат-бот Google, как и его конкуренты в лице ChatGPT и Bing, иногда даёт неоднозначные ответы, хотя иногда и вполне адекватно отвечает на каверзные вопросы. В целом, чат-бот показывает свою эффективность в общении, а поскольку Google будет предоставлять доступ к Bard всё большему числу пользователей, этот коллективный стресс-тест позволит лучше выявить возможности и добавлять ограничения в систему.

Также отмечается, что Bard быстрее конкурентов и, похоже, обладает такими же потенциально широкими возможностями, как и эти системы. Например, он способен генерировать программный код. Но у Bard нет четко обозначенных сносок как у Bing, которые, по словам Google, появляются только при прямом цитировании источника, например, новостной статьи, и в целом Bard показался более сдержанным в своих ответах.