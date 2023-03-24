IT-специалисты Беларуси могут побороться за звание сильнейших разработчиков и аналитиков

Минск стал одной из 13 IT-столиц для проведения очного этапа соревнований для мидл- и сеньор-разработчиков и аналитиков.

IT-специалисты из Беларуси могут принять участие в IT’s Tinkoff Solution Cup — соревновании, рассчитанном на опытных разработчиков и аналитиков. Его участникам предстоит искать решения различных продуктовых задач, используя свои рабочие навыки: находить и исправлять ошибки, проявлять креативность для обхода ряда ограничений, проектировать пользовательский путь и решать другие реальные задачи.

Участникам доступны шесть треков: бэкенд, фронтенд, data engineering, мобильная разработка, SRE, системный анализ. На отборочном этапе можно выбрать одно или несколько направлений сразу. Все задания отборочного раунда рассчитаны на индивидуальное выполнение. Исключение — SRE-трек, который предполагает командное участие.

Отборочный раунд соревнований проходит онлайн и на очной площадке — пр-т. Победителей, 110 (Тинькофф Центр Разработки). На площадке участники смогут выполнить задания в комфортных условиях, а также познакомиться, поделиться опытом и просто пообщаться в неформальной обстановке. Весь день отборочного тура на площадках будут работать зоны отдыха, в которых можно будет поиграть в игровые приставки и настольные игры, а также поучаствовать в развлекательном научно-популярном квизе.

Финал пройдет в очном формате в Москве и завершится большой церемонией награждения. Финалистам из Беларуси, набравшим наибольшее количество баллов в отборочном раунде, Тинькофф организует проезд или перелет в Москву.

Призовой фонд IT’s Tinkoff Solution Cup — 3,3 млн российских рублей. Победители в каждом из треков, в зависимости от призового места, получают денежные призы на сумму до 300 тысяч российских рублей.

Подать заявку на участие можно до 15 апреля включительно на сайте проекта. К соревнованиям допускаются только совершеннолетние участники. Отборочный раунд пройдет 15 апреля. Финал проекта — 22 апреля.