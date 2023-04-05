В России «Сколково» поддержит проекты по внедрению ИИ в 2023 году более чем на 900 млн рос. рублей

Фонд «Сколково» в 2023 году продолжит поддержку проектов российских компаний, внедряющих отечественные решения на базе технологий искусственного интеллекта. Размер гранта составит от 20 до 100 млн рос. рублей. Мера поддержки предусмотрена федпроектом «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Куратором направления является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Фонда.

Претендовать на получение грантов могут компании, внедряющие ИИ-технологии для цифровой трансформации бизнеса. Проекты с применением искусственного интеллекта для совершенствования продуктов, сервисов и платформенных решений компаний должны быть пилотными. При этом поддержка возможна при условии софинансирования заказчиками ИТ-решений не менее 50% от сметы проекта из внебюджетных источников.

Основные условия участия в программе: