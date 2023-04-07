Twitter убрал мемную собаку с логотипа — Dogecoin подешевел на 9 %

Мемная криптовалюта Dogecoin упала в цене на 9 % после очередной смены логотипа Twitter. Не так давно классическая иконка соцсети сменилась на знаменитую морду собаки, то теперь спустя несколько дней всё вернулось в норму, и вместо животного, ассоциирующегося с этой криптовалютой, снова используется синяя птичка.

С понедельника пользователи Twitter увидели известное изображение пса породы сиба-ину в левом углу домашней страницы. Выпущенная в своё время буквально для развлечения криптовалюта имеет именно такую символику.

Владелец Twitter Илон Маск (Elon Musk) долгое время поддерживал Dogecoin, созданную в 2013 году в качестве шутки. В своё время курс криптовалюты взлетел на десятки процентов после того, как Tesla объявила о приёме Dogecoin в качестве средства платежа за некоторую продукцию.

На вопрос о причинах восстановления старого логотипа Twitter представители социальной сети не ответили. Известно, что Dogecoin сегодня утром упал в цене до 8,4 центов. Для сравнения: в понедельник, после того как социальная сеть сменила логотип, цена криптовалюты достигла 10,5 центов.