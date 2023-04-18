В 2022 году в Беларуси объём фишинга и скама в сфере криптовалют вырос в два раза

По данным Kaspersky, в 2022 году объём скама и фишинга в сфере криптовалют в Беларуси значительно вырос. Если в 2021 году число таких атак составило 7,5 тысяч, то в 2022 году оно увеличилось больше, чем в два раза. Такой подъём может быть частично обусловлен нестабильной ситуацией на крипторынке в 2022 году. В целом количество попыток переходов пользователей на поддельные криптовалютные ресурсы в 2022 году выросло в мире на 40% по сравнению с 2021 годом — до 5 млн.

В большинстве мошеннических схем, связанных с криптовалютами, встречаются розыгрыши или поддельные страницы кошельков. Однако злоумышленники постоянно придумывают новые легенды. Например, в рамках одной из кампаний пользователь получает по почте PDF-файл на английском языке, в котором говорится, что он давно зарегистрировался на платформе облачного майнинга криптовалют. Ему предлагается срочно вывести большой объём криптовалюты до того, как его учётная запись будет деактивирована. Файл содержит в себе ссылку на поддельную майнинговую платформу. Чтобы вывести криптовалюту, пользователь должен заполнить форму: внести персональную информацию, включая данные карты и номер аккаунта. Затем ему нужно заплатить комиссию, в данном случае через криптокошелёк или непосредственно на указанный адрес кошелька.

Для защиты своих данных эксперты Kaspersky рекомендуют: