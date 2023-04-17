SpaceX отложила первый орбитальный запуск ракеты Starship

Компания SpaceX отложила первый испытательный орбитальный полет ракеты Starship. Трансляция запуска велась на официальном YouTube-канале компании.

Запуск должен был быть совершен с частного космодрома Starbase, расположенного неподалеку от техасского поселения Бока-Чика. Однако за 40 секунд до предполагаемого старта обратный отсчет был остановлен. Следующая попытка, по словам ведущего трансляции, может произойти не ранее, чем через 48 часа.

Примерно за 15 минут до отмены Илон Маск написал в Twitter, что «вентиль вытеснителя, судя по всему, замерз, и если он не откроется, запуска не будет».