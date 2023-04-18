В России создают собственную библиотеку разработок с открытым кодом – Mos.Hub

Уже в ближайшем будущем все желающие смогут воспользоваться московским аналогом GitHub — библиотекой программных разработок с открытым кодом. Об этом сообщил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Более десяти лет назад Правительство Москвы создало городской репозиторий программного обеспечения, в котором хранится исходный код программного обеспечения городских сервисов, информационных систем и отраслевых платформ. Сегодня мы делаем следующий шаг – запускаем на его основе библиотеку решений с открытым кодом Mos.Hub", - рассказал Собянин.

Сейчас библиотеку тестируют городские ИТ-специалисты. Помимо репозитория, в Mos.Hub есть дополнительные полезные функции для разработчиков. Например, одна из самых значимых – возможность проверить код на ошибки и наличие вредоносных компонентов.

Как сообщается в блоге, Mos.Hub – часть большой работы по формированию столичной экосистемы разработки программного обеспечения. В ближайшие несколько лет планируется полный перейти на отечественные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты.