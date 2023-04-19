Netflix закрывает DVD-бизнес

Netflix, которая начинала как компания, отправлявшая DVD по почте, сворачивает свой бизнес с DVD. Последние диски будут отправлены с 29 сентября, сообщила компания.

«После невероятного 25-летнего существования мы решили закрыть DVD.com в конце этого года», — говорится в сообщении Netflix. «Наша цель всегда заключалась в том, чтобы предоставить лучший сервис для наших участников, но по мере того, как бизнес продолжает сокращаться, это будет становиться все труднее».

Компания приобрела домен DVD.com в марте 2012 года. Netflix утверждает, что первым выпущенным DVD была копия «Битлджуса» 10 марта 1998 года, и всего было продано более 5,2 миллиарда DVD. Netflix объявила об этом незадолго до отчета о доходах за первый квартал 2023 года.