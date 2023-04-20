SpaceX запустила в космос ракету Starship, но она взорвалась

Космический корабль SpaceX Starship взлетел в четверг из Бока-Чика, штат Техас, что стало первым суборбитальным запуском самой мощной ракеты в мире. Во время сегодняшнего 90-минутного испытательного полета Starship достигнет высоты около 150 миль, совершив путешествие вокруг земного шара, прежде чем приземлиться в Тихом океане недалеко от Гавайев.

SpaceX отменила свою первую попытку испытательного полета 17 апреля из-за «зависшего» клапана давления. 394-футовая система запуска, состоящая из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship, известна под общим названием Starship.

Цель сегодняшнего теста — «информировать и повысить вероятность успеха в будущем, даже если во время полета все пойдет не так, как планировалось. Система запуска SpaceX в конечном итоге поможет доставлять астронавтов и грузы на Луну, Марс и дальше. Это та же система, которую НАСА будет использовать для доставки астронавтов на Луну во время миссии Artemis III в 2025 году.

Через несколько минут после запуска ракета взорвалась. Она подверглась «быстрой незапланированной разборке», как заявила SpaceX. Однако тот факт, что ракета оторвалась от земли и пролетела несколько минут, является успехом для SpaceX — это ведь был лишь первый тест с запуском Starship в полностью собранном состоянии. Данные, собранные сегодня, помогут лучше подготовиться к следующим пускам.