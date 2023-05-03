«Яндекс» запускает производство серверов

«Яндекс» собирается внести свои серверы (под брендом OpenYard) в реестр Минпромторга, чтобы участвовать в госзакупках.

По словам директора компании «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максим Копосова, 13 апреля «Яндекс» участвовала в конференции дистрибутора Treolan (входит в ГК «Ланит»), где и была представлена линейка серверов OpenYard. Этот бренд принадлежит ООО «Центр открытых разработок», которое на 50% принадлежит ООО «Яндекс» и еще на 50% — ООО «Ланит Венчурс».

По данным источников «Коммерсанта», оборудование OpenYard внесут в реестр Минпромторга, даже несмотря на его изготовление из иностранных компонентов, потому что «так сейчас делают все». На предприятии «Яндекс» будет выпускать материнские платы и вести крупноузловую сборку серверов. Отмечается, что после оборудование OpenYard сможет занять около 10% рынка к 2024 году.