Microsoft запустила разработку собственных Arm-процессоров

Сообщается, что софтверный гигант разрабатывает собственные процессоры на архитектуре Arm для конкуренции с Apple. В дополнение к этому Microsoft оптимизирует следующую версию своей операционной системы, которую сейчас принято называть Windows 12, для работы на устройствах с чипами Arm.

Разработка собственных Arm-процессоров Microsoft совпадает с предстоящим запуском Windows 12, одна из версий которой будет оптимизирована соответствующим образом и ориентирована на использование возможностей технологий на основе нейросетей. На это указывает то, что не так давно Microsoft искала сотрудников для разработки процессоров и однокристальных систем (SoC), ориентированных на высокую производительность и энергоэффективность.

По данным источника, Microsoft искала сотрудника на должность ведущего архитектора однокристальных систем. Кроме того, публиковались вакансии на должность старшего инженера по верификации физического дизайна, главного инженера-конструктора и др. Всё это указывает на то, что подразделение Microsoft Silicon ведёт разработку Arm-процессоров, но на какой стадии она находится, пока неизвестно.

Сочетание новых Arm-чипов с грядущей ОС Windows 12 может значительно повысить производительность и эффективность выпускаемых Microsoft устройств. Ожидается, что программная платформа будет выпущена в конце 2024 года и к моменту запуска в ней уже будет несколько функций на основе нейросетей.