Представители фонда «Сколково» посетили индустриальный парк «Великий камень»

3 мая 2023 года индустриальный парк «Великий камень» посетили представители фонда «Сколково» (Российская Федерация). Делегация ознакомилась с инфраструктурой индустриального парка.

Представителям «Сколково» также рассказали об особенностях работы центра комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция». Во время переговоров стороны обсудили вопросы строительства и проектирования в индустриальном парке, обменялись опытом в этой сфере.

Инновационный центр «Сколково» — действующий в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий.