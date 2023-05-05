Представители фонда «Сколково» посетили индустриальный парк «Великий камень»

3 мая 2023 года индустриальный парк «Великий камень» посетили представители фонда «Сколково» (Российская Федерация). Делегация ознакомилась с инфраструктурой индустриального парка.

Представителям «Сколково» также рассказали об особенностях работы центра комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция». Во время переговоров стороны обсудили вопросы строительства и проектирования в индустриальном парке, обменялись опытом в этой сфере.

Инновационный центр «Сколково» — действующий в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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