Сервисы Mail.ru запустили единую подписку Mail Space

Подписка Mail Space открывает больше возможностей для пользователей Почты и Облака Mail.ru — дополнительное место для писем и файлов, быструю загрузку, обмен файлами до 100 Гб и отсутствие рекламы.

С 15 мая по 30 июня 2023 года на все тарифы будет действовать дополнительная скидка до 75%, так годовая подписка на 128 ГБ будет стоить 499 рос. рублей, а на 512 ГБ — 999 рос. рублей.

Обновилась возможность очистки писем и файлов, Теперь удалить большие файлы, прочитанные письма, папки, которыми с вами делились друзья и коллеги можно одним нажатием из десктопной версии. Умные алгоритмы не предложат вам удалять новые, важные или непрочитанные входящие, так что пользователь не потеряет нужные файлы при очистке.

Для безопасности пользователей все вложения и файлы в Почте и Облаке Mail.ru проверяются технологиями «Лаборатории Касперского».