17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества

Всемирный день электросвязи и информационного общества отмечается ежегодно 17 мая. Этот день знаменует основание Международного союза электросвязи (МСЭ) – 17 мая 1865 года, когда в Париже была подписана первая Международная телеграфная конвенция, рассказал "Белтелеком".

В этом году Всемирный день электросвязи и информационного общества посвящен теме «Расширение возможностей наименее развитых стран с помощью информационно-коммуникационных технологий».

Международный союз электросвязи призывает государственный и частный секторы взять на себя обязательства по обеспечению универсальной связи и цифровой трансформации в этих странах в рамках своей цифровой коалиции Partner2Connect.

За последнее десятилетие задача обеспечения связи стала более комплексной и насущной. Просто дать всем доступ в интернет уже недостаточно. Новым императивом является возможность пользоваться безопасным, отвечающим требованиям, обогащающим, продуктивным и доступным онлайн-опытом. Для наименее развитых стран (НРС) это остается серьезной проблемой. Цифровой разрыв между НРС и остальным миром не сокращается. Пока остальной мир становится все более опытным в использовании интернета на благо общества, НРС рискуют еще больше отстать.

Находясь на середине пути реализации Повестки дня в области устойчивого развития к 2030 году, наименее развитые страны остаются самым большим неиспользованным ресурсом в мире, потребности которого должны быть удовлетворены для достижения целей в области устойчивого развития. Инвестиции в эти молодые, динамично развивающиеся страны могут обеспечить устойчивый рост для нескольких поколений.