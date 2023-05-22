VK представила игровой движок Nau Engine

Компания VK представила российский игровой движок Nau Engine. Движок поможет не только в процессе разработки, но и предоставит доступ к инструментам для интеграции с платформами и создания метасистем игры —  контентных объявлений, сезонов, сообществ и т.д.

"Каждый разработчик вне зависимости от уровня подготовки сможет создать собственную игру для всех платформ, включая ПК, мобильные устройства, консоли и web. Получить доступ и поучаствовать в его тестировании можно, оставив заявку на сайте", - сообщается на сайте Nau Engine.

Движок будет создан по принципу открытого кода и доступен для разработчиков любой квалификации. Кроме того, Nau Engine предоставит мощное ядро с удобным редактором, а также позволит создавать типовые проекты и готовые игровые системы, сделает интерфейсы простого подключения популярным сервисам. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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