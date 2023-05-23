Samsung представила дисплей для мобильных устройств, который измеряет пульс и артериальное давление

Samsung Display представил первую в мире OLED-панель со встроенными сканером отпечатков пальцев и датчиком сердечного ритма. Такой дисплей получил название Sensor OLED и в ближайшее время будет интегрирован в новые смартфоны и планшеты Samsung с функцией отслеживания состояния здоровья.

Благодаря встроенному в OLED-панель светочувствительному OPD (органический фотодиод), компании не нужно устанавливать отдельный считыватель отпечатков пальцев под новым дисплеем в процессе производства. Такой сканер отпечатков пальцев позволит сэкономить стоимость (смартфона / планшета с дисплеем Sensor OLED) и место внутри устройства.

Samsung Display утверждает, что OPD технология встроена в каждый пиксель новой OLED-панели, поэтому она может одновременно воспринимать отпечатки пальцев и/или информацию о сердечном ритме с нескольких пальцев обеих рук. Это позволяет устройству обеспечивать более точную биометрическую аутентификацию и измерять артериальное давление. На основе показателей пульса и АД новая сенсорная OLED-панель также может одновременно измерять уровень стресса пользователя.

Samsung уточнила, что данная технология будет доступна в будущих телефонах и планшетах премиум-класса Galaxy.