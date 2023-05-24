БГУИР посетила делегация из Вьетнама

22 мая ректор БГУИР Вадим Богуш встретился с заместителем начальника Департамента международного сотрудничества при Министерстве образования и подготовки Вьетнама Лыонгом Нгок Хунгом и президентом компании по применению высоких технологий Hitaco Ву Дык Кыонгом. На переговорах обсуждалось расширение сотрудничества в образовательной сфере, сообщает пресс-служба вуза.

У БГУИР уже подписаны соглашения о взаимодействии с компанией Hitaco и некоторыми вьетнамскими университетами. В нашем вузе сейчас обучается более 30 граждан Вьетнама. На встрече ректор БГУИР отметил, что сотрудничество может расширяться как в сфере образования, так и в научном направлении.

«Мы можем предложить подготовку специалистов по разным образовательным программам в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре. Также рассматриваем выполнение совместных научных проектов, стажировки преподавателей и научных сотрудников», - сказал Вадим Анатольевич.

Заместитель начальника Департамента международного сотрудничества при Министерстве образования и подготовки Вьетнама Лыонг Нгок Хунг подчеркнул, что им интересны краткосрочные стажировки на русском и английском языках для сотрудников.

Вскоре переговоры о сотрудничестве могут продолжиться, так как планируется визит белорусской делегации во главе с министром образования Андреем Иванцом во Вьетнам.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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