Viber рассказал о новом методе интернет-мошенничества

Служба поддержки Viber получила информацию о новом методе, который могут использовать мошенники. Он основан на получении кода верификации через звонок. Мы изучили данную ситуацию и уже предприняли меры, чтобы защитить пользователей, но считаем важным рассказать, как это работает.

Для активации нового устройства в Viber пользователь мессенджера может запросить входящий звонок. Последние четыре цифры номера телефона от этого входящего звонка — код активации Viber. Мошенники обманным путем просят пользователей поделиться номером телефона этого входящего звонка, пользователи сообщают его и таким образом мошенники активируют учетную

запись пользователя.

Viber напоминает о необходимости быть внимательнее и осторожнее в digital-среде, не сообщать коды для активации Viber из сообщений или звонков третьим лицам, а также помогать близким, если происходит что-то подозрительное.