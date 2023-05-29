Samsung представляет линейку Smart дисплеев 2023 года

Компания Samsung Electronics объявила о глобальном запуске полной линейки мониторов Smart дисплеев 2023 года. Новые Smart дисплеи Samsung M8, M7 и M5 (модели: M80C, M70C, M50C) можно настроить под индивидуальные потребности и предпочтения пользователей во время просмотра контента, игр или работы.

Полный модельный ряд состоит из девяти устройств, соответствующих потребностям и стилю широкого круга пользователей. Дисплеи M8, M7 и M5 представлены в различных цветах и размерах. Модели M8 и M7 доступны в диагонали 32 дюйма, а модель M5 — в диагонали 32 и 27 дюймов.

Smart дисплей M8 2023 года получил множество обновлений и улучшенных функций по сравнению с предыдущим поколением. Благодаря разрешению 4K, яркости 400 нит и поддержке формата HDR 10+2, модель M8 обеспечивает яркое и реалистичное изображение для лучших Smart развлечений. Пользователям M8 доступны возможности облачного гейминга и Smart TV, включая такие сервисы, как YouTube и пр. Кроме того, модели M8 и M7 обладают цветовым охватом до 99% цветовой гаммы sRGB, делая картинку максимально реалистичной, что особенно важно для дизайнеров и представителей других творческих профессий.

Рабочее пространство без ПК позволяет использовать все необходимые функции посредством удаленного подключения и зеркалирования экрана устройства. Модель M8 оснащена съемной камерой на магнитном креплении, которая подключается без проводов, что избавляет от необходимости приобретения дополнительного оборудования. Камера SlimFit3 поддерживает разрешение FHD и функцию видеоконференцсвязи. В распоряжении пользователей – возможность автоматического определения положения в кадре и фокусировки видео при общении в Google Meet и других приложениях. Кроме того, была усовершенствована функция Multi View, которая теперь позволяет использовать Microsoft 365 и интернет-браузер в полноэкранном режиме, чтобы уменьшить количество переключений между приложениями.

Для всех моделей обновленной линейки Smart дисплеев многие приложения, включая SmartThings и Smart Hub, получили функции управления мышью и клавиатурой. Теперь пользователи могут контролировать воспроизведение любимого контента даже без пульта дистанционного управления.

Пользователи могут легко управлять всеми устройствами Интернета вещей в своем доме с одного дисплея благодаря встроенному IoT-хабу с поддержкой протоколов Zigbee и Thread.

Новая функция «Мой контент» (My Contents), теперь доступная всей линейке Smart дисплеев 2023 года, позволяет быстро получить доступ к полезной информации. Когда устройство находится в режиме ожидания и обнаруживает зарегистрированный смартфон через сеть Bluetooth Low Energy (BLE), на экране появляются фотографии пользователя, данные о погоде и другая полезная информация. Дисплей возвращается в режим ожидания, когда смартфон находится вне зоны действия сети.