Почта Mail.ru запускает бета-версию нового сервиса Заметки. Ряд пользователей уже может воспользоваться сервисом для личных задач и работы, а для всех Заметки станут доступны в ближайшее время.

Заметки полностью интегрированы с Почтой. Пользователю не придется дополнительно авторизоваться, если есть учетная запись Mail.ru. Попасть в новый сервис можно из верхней строки навигации по сервисам Почты Mail.ru в десктопной версии.

В Заметках доступно форматирование текста и создание нумерованных или буллитных списков. Особый режим «Фокус» позволит сконцентрироваться на работе над документом — открыть перед собой белый лист и не отвлекаться на лишние элементы в интерфейсе.

В ближайшее время функциональность Заметок значительно расширится, сервис получит персонализацию и интегрируется в почтовые сценарии. Пользователи смогут добавлять картинки и вложения, а также закреплять важную заметку, делиться с коллегами и друзьями важными записями, назначать любую категорию (учеба, рецепты, места) и работать в ней совместно. Задать тон документу можно будет, поменяв в нем цвет или добавив эмодзи.

«В Почте Mail.ru есть множество сценариев, в рамках которых пользователь работает с информацией, например, пишет простой текст и получает комментарии к нему от других людей, либо сохраняет себе информацию из письма на будущее. Мы работаем над тем, чтобы улучшить работу над рутинными задачами и предложить набор инструментов, который позволит более эффективно работать с информацией, как самостоятельно, так и совместно», — отметил Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления Mail.ru.