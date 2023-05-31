TrendForce: на мировом рынке ИИ-серверов ожидается взрывной рост

Компания TrendForce опубликовала прогноз по глобальному рынку серверов для решения ИИ-задач на ближайшие годы. Аналитики полагают, что спрос на такие системы будет стремительно расти, что объясняется развитием больших языковых моделей (LLM), внедрением передовых сервисов генеративного ИИ и решением других ресурсоёмких задач с применением нейросетей.

Статистика TrendForce учитывает отгрузки ИИ-серверов, оборудованных GPU, FPGA или ASIC. По оценкам, в 2022 году суммарный объём поставок таких машин составил приблизительно 855 тыс. штук, поднявшись в годовом исчислении на 8,5 %. В 2023-м, как ожидается, продажи достигнут примерно 1,2 млн единиц. Если этот прогноз оправдается, рост по отношению к прошлому году составит 38,4%.

В 2024 году, считают эксперты TrendForce, отрасль покажет прибавку на уровне 27,1 % — до 1,5 млн штук. В 2025 и 2026 годах прогнозируется увеличение продаж на 26,0 % и 25,0 % соответственно — до 1,9 млн и 2,4 млн единиц. Таким образом, в период с 2022-го по 2026 год величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) ожидается на уровне 22,0 %.

Исследование TrendForce показывает, что ускорители разработки NVIDIA в настоящее время доминируют на рынке ИИ-серверов с долей около 60–70%. Далее идут специализированные чипы ASIC, на которые приходится более 20 %. Успех NVIDIA, по мнению аналитиков, объясняется несколькими факторами. В частности, такие изделия как A100 и A800 пользуются высоким спросом и у американских, и у китайских провайдеров. В дальнейшем ожидается рост востребованности более новых ускорителей H100 и H800.

Кроме того, NVIDIA реализует гибкую ценовую политику, предлагая значительные скидки крупным заказчикам. В то же время наблюдается заметный рост спроса на облачные серверы ИИ, оснащённые 4–8 GPU, и периферийные ИИ-системы с 2–4 GPU. На этом фоне TrendForce прогнозирует, что ежегодный рост поставок ИИ-серверов на базе A100 и H100 составит около 50 %.