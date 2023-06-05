Браузер Mozilla Firefox перестанет поддерживать Windows 7, 8 и 8.1 и старые версии macOS

Разработчики популярного браузера Mozilla Firefox объявили о скором прекращении поддержки устаревших версий операционных систем, таких как Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, macOS 10.12, macOS 10.13 и macOS 10.14. Пользователи упомянутых ОС смогут некоторое время использовать версии обозревателя Extended Support Release (ESR) и Long-term Support (LTS), прежде чем поддержка окончательно прекратится в 2024 году.

Последней поддерживаемой версией обозревателя для упомянутых ОС станет Firefox 115, выход которого должен состояться в июле этого года. Разработчики указывают на то, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 и не планирует больше выпускать обновления безопасности для устаревших ОС. Поэтому в Mozilla решили прекратить поддержку ОС, использовать которые небезопасно, поскольку для них не выпускаются регулярные обновления безопасности. Ситуация аналогична для трёх устаревших версий macOS.

Согласно имеющимся данным, Mozilla обеспечит поддержку Firefox ESR 115 до сентября 2024 года. Это означает, что пользователям устаревших версий операционных систем даётся достаточно времени, чтобы обновить программное обеспечение. Отметим, что им не удастся перейти на другие популярные браузеры, поскольку Microsoft Edge и Google Chrome уже давно перестали поддерживать Windows 7 и Windows 8.