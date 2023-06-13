SpaceX успешно вернула на Землю уже 200 ракет

12 июня SpaceX запустила две миссии: ракету Falcon 9 с полезной нагрузкой из 52 спутников Starlink и еще одну в рамках миссии Transporter-8 с 72 мини-спутниками.

Спутники Starlink были выведены на низкую околоземную орбиту, где они присоединятся к более чем 4000 орбитальных спутников Starlink, которые обеспечивают высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет с малой задержкой для примерно 1,5 млн пользователей по всему миру.

Ракета-носитель первой ступени также успешно приземлилась на беспилотный корабль Just Read the Introduction в Атлантическом океане. Вторая мисcия включала ракету-носитель первой ступени, которая ранее использовалась в восьми других миссиях. Она также успешно приземлилась через семь минут после запуска.

Это было рекордное 200-е успешное приземление ракеты орбитального класса SpaceX, о чем сообщила компания SpaceX.