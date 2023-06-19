Samsung Electronics анонсировала новую линейку дисплеев

На выставке InfoComm 2023 Samsung представила новые специализированные экраны The Wall для студий по производству контента (модель IVC), которые поступают в продажу по всему миру.

Студии виртуальной кинематографии используют сверхбольшие LED-экраны для создания виртуального контента с визуальными эффектами в реальном времени, что позволяет сокращать сроки и стоимость производства. The Wall для студий — лидер рынка по применению этой технологии.

The Wall для студий по производству контента основан на модульной технологии, благодаря которой экран может быть сделан в любом размере, исходя из требований и условий установки. В частности, технология допускает вариативность установки кабинетов — от идеально ровной поверхности до изгиба 6000R. Кабинеты можно подвешивать или устанавливать на напольные несущие конструкции. Также The Wall для студий устойчив к пыли и другим частицам, встречающимся в производственной среде.

Интегрированное решение Virtual Production Management (VPM) и интуитивно понятный интерфейс делают управление экраном проще и обеспечивают наивысшее качество изображения. Для предельно точной передачи цветов The Wall для студий оснащен таблицами преобразования 3D (LUT). Они позволяют осуществлять цветокоррекцию, обрабатывать HDR с широким диапазоном цветов и синхронизировать оттенки между отдельными кабинетами или модулями. VPM также помогает обнаруживать потенциальные проблемы, связанные с работой LED-экрана.

Также Samsung представила полную линейку из 20 новых моделей дисплеев QxC Crystal UHD, доступных по всему миру. Среди значимых обновлений — усовершенствованный дизайн и производительность, обеспечивающие непревзойденные характеристики и высокое качество изображения при любом коммерческом использовании.

Линейка QxC включает пять дисплеев QHC с яркостью 700 нит (с диагоналями 75, 65, 55, 50 и 43 дюйма), восемь дисплеев QMC с яркостью 500 нит (с диагоналями 98, 85, 75, 65, 55, 50, 43 и 32 дюйма) и семь дисплеев QBC с яркостью 350 нит (с диагоналями 98, 85, 75, 65, 55, 50 и 43 дюйма).

Все дисплеи серии QxC имеют простой и интуитивно понятный интерфейс, разрешение 4K UHD, систему Tizen 7.0 для оптимальной работы веб-сервисов, а также передовую надежность. Технология SmartView+ поддерживает беспроводное подключение к дисплею до шести устройств одновременно, а антибликовое покрытие экрана позволяет минимизировать отражения света, повышая читаемость изображения. Кроме того, все модели серии QxC оснащены датчиком Eco Sensor, который определяет внешнюю освещенность и в зависимости от этого регулирует яркость дисплея.

Samsung представила также LED All-in-One (модель IAC) — 130-дюймовый LED-экран с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9. Предварительно собранная рама позволяет потребителям легко установить экран, просто повесив его на стену.