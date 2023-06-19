Белорусская команда приняла участие в международном киберчемпионате

Команда из Беларуси заняла седьмое место в отборочном туре тройке Международного киберчемпионата по информационной безопасности.

О старте приема заявок был объявлено в апреле, и в течение месяца более 160 команд из разных стран выразили желание принять участие. В отборочном этапе состязались 40 команд из 20 стран мира, в том числе из Европы, Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки. Планировалось выбрать трех финалистов, но в итоге было принято решение о допуске пяти команд – из России, Армении и Вьетнама.

Международный киберчемпионат позволил специалистам по информационной безопасности системообразующих предприятий и сотрудникам центров реагирования на киберинциденты отработать техники взаимодействия при отражении волн кибератак государственного масштаба и обменяться опытом в противодействии киберугрозам. Соревнования были направлены на координацию усилий по борьбе с хакерами и развитие международного сообщества ИБ-специалистов.

Белорусская команда N@meless не смогла пройти в финал, но заняла седьмое место в отборочном этапе, набрав 756 очков.