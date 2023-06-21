Starlink объявила о запуске работы спутников второго поколения

SpaceX уведомила Федеральную комиссию по связи США (FCC) об установке соединения между спутниками Starlink второго поколения и наземными терминалами на территории США. Но пока непонятно, используются ли они для подключения к сети клиентов. К тому же, большинство из этих спутников, вероятно, комплектуется не самым новым оборудованием.

Услуги спутникового провайдера Starlink пользуются высокой популярностью, особенно в США, но его ресурсы ограничены, из-за чего скорость и стабильность подключения могут страдать, поэтому ответственная за проект компания Starlink постоянно расширяет орбитальную группировку, дополняя её аппаратами второго поколения — они помогут оператору повысить скорость подключения и пропускную способность сети.

К сожалению, уведомление, направленное SpaceX в FCC не изобилует подробностями — в документе лишь отмечается, что «первая космическая станция второго поколения была выведена на утверждённую орбиту и начала работу 10 февраля 2023 года».

Сами по себе спутники Starlink второго поколения не гарантируют прорыва в работе сети. По информации астронома Джонатана Макдауэлла (Jonathan McDowell), который следит за группировкой провайдера, на большинстве выведенных на орбиту аппаратов второго поколения установлено коммуникационное оборудование V1.5, подвергшееся лишь незначительным модификациям в сравнении с первым. Упомянутая SpaceX дата 10 февраля, уверен эксперт, указывает на группировку 5-1, развёртывание которой началось 28 декабря — в неё входят 492 аппарата с оборудованием V1.5. И только 79 спутников на орбите соответствуют версии V2. Но и здесь нужно отметить, что речь о спутниках Starlink V2 Mini, то есть упрощённой версии.

Первоначально SpaceX планировала выводить более тяжёлые спутники второго поколения на корабле Starship. Но он пока не готов к регулярным полётам, поэтому компания была вынуждена начать развёртывание новой группировки с упрощёнными спутниками V2 Mini на ракетах Falcon 9.