SpaceX готовится к новому тестовому полёту прототипа гигантской ракетной системы Starship

Илон Маск сообщил, что SpaceX внесла более 1000 изменений в Starship после первого тестового запуска в апреле.

Корпорация Space Exploration Technologies изменила способ работы корабля на пути к орбите, и теперь у него гораздо больше шансов на успех со второй попытки, по словам ее генерального директора.

«Я думаю, что вероятность того, что следующий полет сработает (или попадет на орбиту) намного выше, чем предыдущий», — сказал Маск.