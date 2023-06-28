Второй наноспутник BSUSat-2 БГУ успешно выведен на орбиту, сообщает БЕЛТА.

Знаковое событие произошло 27 июня в 14.34.49. BSUSat-2 запущен в России со стартового комплекса космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор-М" №2-3 и 41 российскими и иностранными спутниками в качестве попутной нагрузки. В настоящий момент уже был принят первый сигнал от аппарата, который сейчас обрабатывается специалистами.

Запуск второго собственного наноспутника стал итогом пятилетней работы сотрудников и студентов факультета радиофизики и компьютерных технологий (ФРФиКТ) БГУ. Работа над созданием велась с 2018 года с учетом накопленного опыта с BSUSat-1, который был выведен на орбиту 29 октября 2018 года в Китае с космодрома Цзюцюань.

По техническим и технологическим параметрам BSUSat-2 превзошел первый аппарат. Он весит около 3 кг и в отличие от своего предшественника больше в размерах - 30х10х10 см. Все основные компоненты и системы произведены в Беларуси. Так, второй спутник представляет собой универсальную реконфигурируемую летную платформу модульного типа с объединительной материнской платой, каркасом, служебными модулями основных бортовых подсистем для энергоснабжения, радиосвязи, управления, ориентации и стабилизации и набором модулей полезной нагрузки под конкретные научные и практические задачи. Аппарат также оснащен уникальными солнечными батареями, устойчивыми к космической радиации. Кроме того, в отличие от первого спутника в BSUSat-2 система управления полностью модернизирована, установлены две новые камеры высокого разрешения и дополнительные каналы связи.

"С запуском второго аппарата на орбите сформировалась своего рода летающая учебно-научная лаборатория, которая будет обеспечивать развитие новых направлений в обучении и науке по аэрокосмическому направлению. Это позволит выполнить широкий спектр задач с более качественными показателями. В научных и образовательных целях будет проводиться изучение и исследование радиационных полей околоземного пространства, радиационной стойкости электронных элементов, дистанционное зондирование Земли", - отметили в пресс-службе вуза. В БГУ ведется подготовка специалистов по аэрокосмическому, радиоэлектронному и космоаэрокартографическому профилям на ФРФиКТ, факультетах географии и геоиформатики и физическом.

Оба университетских спутника будут пролетать над территорией Беларуси шесть раз в сутки, находясь в зоне радиовидимости 10-11 минут. За эти короткие интервалы можно принять информацию телеметрии и целевой нагрузки. На основании данных с орбиты студенты будут ставить научные эксперименты c использованием служебной и научно-технологической нагрузки, составлять карты радиационного фона, изучать магнитные аномалии Земли, отрабатывать новые каналы связи, аппаратуру слежения за мобильными объектами и дистанционного зондирования, исследовать новые разработанные материалы и покрытия.

Передача информации идет в радиолюбительском диапазоне. Поэтому, обладая минимальными средствами приема, получить данные со спутника могут также организации и частные лица. Для аккумулирования собранных сведений разработан интернет-портал. Для приема данных используется распределенная сеть из нескольких приемных станций. Кроме того, БГУ имеет также собственную автоматическую наземную станцию приема, включенную во всемирную сеть радиолюбительских приемных станций SatNODS. Ресурсами, полученными всеми средствами приема, может воспользоваться все мировое научное сообщество, занимающееся разработкой служебной платформы, целевой нагрузки сверхмалых космических аппаратов, фундаментальной космофизикой, астрофизикой, изучением радиационных поясов Земли, верхних слоев атмосферы.