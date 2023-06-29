В России ускорилось импортозамещение в сегменте ПО

Расходы компаний и государственных структур на импортозамещение ПО в первой половине 2023 года составили 53 % от общих инвестиций в IT-сегменте. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся 45 %. Такие данные приводит газета «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ).

Отмечается, что в госсекторе импортозамещение ПО продвигается быстрее, нежели в бизнес-сфере. Многие компании практикуют гибридный подход: они закупают отечественные продукты, продолжая поддерживать иностранные решения.

Интеграторам и поставщикам поступают запросы как на поддержание работы привычного для компании софта, так и на интеграцию систем заказчика с отечественными продуктами. Однако на фоне роста востребованности российского ПО сроки реализации проектов увеличиваются.

Как отмечают участники рынка, в некоторых случаях внедрение отечественных систем растягивается на 12 месяцев. В такой ситуации компании вынуждены продолжать использовать иностранные продукты, несмотря на риски кибербезопасности.

В случае, если речь идёт о программно-аппаратных комплексах (ПАК), на скорость реализации проектов также влияют сроки поставок оборудования. В сложившейся геополитической обстановке на это может потребоваться до полугода.