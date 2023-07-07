IBM закроет облачный сервис Cloud for Education

Корпорация IBM, по сообщению ресурса Siliconangle, приняла решение закрыть облачный сервис Cloud for Education. Эта платформа, ориентированная на образовательные учреждения и исследовательские организации, была запущена около двух лет назад — в апреле 2021 года.

IBM Cloud for Education предлагает несколько типов инстансов, ориентированных на исследования, с предварительно настроенными специализированными приложениями. Сервис был запущен в разгар пандемии COVID-19 для удовлетворения нужд ВУЗов и научных структур.

Однако по мере того, как образовательные учреждения начали переходить в обычный режим работы, потребность в ресурсах Cloud for Education начала сокращаться. Поэтому IBM решила отказаться от поддержания работы этой облачной платформы. Сервис продолжит функционировать в обычном режиме до 30 ноября 2023 года, после чего будет окончательно закрыт.

«IBM продолжает регулярно оценивать свои предложения услуг, учитывая запросы клиентов и востребованность сервисов. С момента запуска Cloud for Education появились новые службы, такие как VPC, Code Engine, а также сервисы Dizzion и Citrix, которые могут предоставлять возможности, необходимые академическому сообществу, заменяя функции службы Cloud for Education», — говорится в сообщении IBM.

Участники рынка полагают, что закрытие платформы Cloud for Education может несколько негативно сказаться на репутации IBM в области облачных вычислений. Корпорация пытается составить конкуренцию таким гигантам, как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud.