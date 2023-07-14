Microsoft Office заменяет свой стандартный шрифт Calibri на Aptos

Microsoft заменяет свой стандартный шрифт Calibri на Aptos, новый шрифт, вдохновленный швейцарской типографикой середины 20-го века.
«Сегодня мы начинаем заключительную фазу этого серьезного изменения, когда Aptos начнет появляться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей», — объясняет Си Дэниелс, главный менеджер программ в Microsoft, в своем отчете. «И в течение следующих нескольких месяцев он станет стандартным для всех наших клиентов», рассказывает The Verge.
Aptos был создан дизайнером Стивом Маттесоном. Маттесон также работал над разработкой основных шрифтов Windows TrueType.
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