Главы дипломатических миссий Беларуси посетили ПВТ

Главы дипломатических миссий Беларуси посетили Парк высоких технологий и ознакомились с его деятельностью, сообщает пресс-служба ПВТ.

Выступая перед присутствующими, заместитель директора Парка высоких технологий Кирилл Залесский подчеркнул, что ПВТ является важным сектором экономики Беларуси. «Действительно, отдача от Парка для государства существенная: это и 4% ВВП, и положительное внешнеторгового сальдо, и значительный приток твердой валюты в страну», – отметил Кирилл Залесский.

«Всего за пять лет количество продуктовых компаний в ПВТ выросло в 14 раз, а география экспорта подтверждает их качество и востребованность на мировом рынке», – сказал заместитель директора.

В рамках мероприятия гостям были представлены кейсы компаний-резидентов Парка высоких технологий в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, дополненной реальности, «умный дом» и другое.