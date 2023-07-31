Белорусы приняли участие в Летней школе по программной инженерии

В начале июля на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики (Москва) проходила Летняя школа по программной инженерии. Она стала правопреемницей школы по разработке мобильных приложений, которая проводилась на ФКН с 2015 по 2022 год. Партнерами мероприятия выступили «1С», Сбер, сообщество авторов игр «Индикатор» и IT-школа Samsung Innovation Campus.

В этом году обучение проводилось по двум направлениям: разработка игр и веб-разработка. К участию приглашались старшеклассники и выпускники школ этого учебного года. По результатам тестирования из более чем 250 заявок было отобрано 64.

Слушатели летней школы могли выбрать один из треков: по разработке игр на 1С, Unreal, Unity или Java, а также по разработке веб-приложений. На каждом треке происходило распределение на небольшие команды, а потом совместная работа над проектом.

О летней школе рассказывают ее участники и организаторы.

Ольга Максименкова, академический руководитель школы

«В этом году мы впервые ушли от мобильных технологий. Кажется, за счет этого получилось расширить разнообразие проектов.

Школой продолжают интересоваться индустриальные партнеры, отлично понимающие, что за сегодняшними школьниками будущее. Впервые к нам присоединились фирма “1С” и Сбер, выделился трек Samsung Innovation Campus, в очередной раз с нами сотрудничал “Индикатор”. Впервые участниками школы стала команда школьников из Беларуси.

По-моему, мы смогли поймать неповторимое ощущение упорного труда, сотрудничества и создания классных IT-проектов».

Алексей Сойер, куратор трека «Разработка игр на Unity», «Индикатор»

«Летняя школа — это супервозможность примерить на себя роль сотрудника студии разработки игр. За две недели ребята проходят полный путь создания игры. Они формируют идеи, собирают команды, планируют разработку, делают прототип и, наконец, презентуют свою игру».

Курсова Наталия, тренер белорусской команды, проект “GameDevJunior”

«Обучением командной разработке игр мы занимаемся с 2017 года. Начинали со среды Scratch и, по мере взросления участников, осваивали разработку игр в UNITY. Собственно идея обучения программированию, проектированию и командной работе на разработке игр принадлежит мне, Курсовой Наталии Александровне, учителю информатики высшей категории, а обучающий контент по UNITY Елисеевой Ольге Евгеньевне, кандидату технических наук и автору популярного в Беларуси канала с видеоуроками aelit.by.

Участие наших ребят в Летней школе Высшей школы экономики еще раз подтвердило: движемся в правильном направлении. Ребята прошли очень жесткий отбор: трек UNITY оказался самым популярным — 134 заявки и только 12 участников, 4 — ребята из Беларуси: Масленко Владислав, Ирининская гимназия г. Гомель, Лосев Арсений, Гимназия г. Логойск, Пилипук Кира, Гимназия № 50 г. Минск, Уласевич Алексей, г. Мозырь. Это уже показатель качества подготовки белорусских ребят.

По условиям Летней школы на каждом треке эксперты выбирают только одну лучшую команду. На треке UNITY это команда в составе: Масленко Владислав (Беларусь, участник проекта с 2017 года) и Пышкин Богдан (РФ).

Еще во 2 классе Влад увлекся программированием на фаультативных занятиях. Метельская Олеся Петровна, учитель информатики высшей категории Ирининской гимназии в Гомеле, смогла привить интерес не только к решению сложных задач на Паскале, но и к созданию творческих проектов. Что стало основой побед Влада на республиканских и международных конкурсах.

Результат Влада, конечно, это не только умение программировать, но и личные качества: умение решать проблемы самостоятельно, планировать свою работу и управлять временем. И здесь огромную роль играет семья.

Участие в мероприятиях проекта GameDevJunior: соревнованиях по командной разработке игр, конференциях и IT кемпах — отличная тренировка навыков “взрослой жизни”. Уметь только программировать для успешной карьеры уже недостаточно. Необходимо уметь общаться и договариваться, работать в команде, самостоятельно искать информацию и решать возникающие проблемы».

Участником проекта GameDevJunior может стать любой желающий, не только ребенок, но и педагог, репетитор. С 8 по 10 сентября на GameExpo пройдет EduGame VI — конференция школьников — разработчиков игр.

Начнем со стендовой защиты проектов: участники конференции презентуют свои проекты всем посетителям мероприятия. Это позволит протестировать проект на огромном количестве пользователей, доработать игру. И, возможно, найти новых людей в свою команду, довести проект до публикации.

10 сентября с 10.00 начнется собственно конференция, обмен опытом разработки игр для школьников и опытом обучения на разработке игр для педагогов. Регистрация открыта по ссылке.