"Яндекс" запустил определитель звонков мошенников для мессенджеров

Автоматический определитель номера в приложении "Яндекс" с Алисой научился предупреждать пользователей о нежелательных вызовах в мессенджерах. Аналитики Яндекса отмечают, что спамеры и мошенники беспокоят людей через мессенджеры всё чаще, и количество жалоб на это растет. Новая функция определителя уже работает на iOS и Android в WhatsApp и Viber, сообщает пресс-служба компании.

При получении звонка с незнакомого номера определитель сообщает о его возможной цели. Он предупреждает как о негативных (например, реклама, спам или мошенники), так и о полезных (доставка, банк, медицинское учреждение) вызовах в десятках различных категорий. Сервис работает с постоянно обновляемой базой номеров организаций, которые "Яндекс" получает из открытых источников и от проверенных партнёров, а также учитывает отзывы пользователей. Их можно оставить сразу после завершения звонка, сообщив о том, полезный он был или нет. Это помогает пополнить базу нежелательных контактов и защитить ещё больше людей.

При включении определителя номера в iOS подсказки о входящих звонках в мессенджерах активируются автоматически. В Android новую функцию нужно включить в настройках приложения "Яндекс" с Алисой с помощью пункта «Определять звонки в мессенджерах» и разрешить доступ к уведомлениям. Определитель обращается только к уведомлениям о звонках в мессенджерах. Это нужно, чтобы считывать номера, с которых поступают вызовы, и сопоставлять их с базой.

В первой половине 2023 года пользователи определителя номера "Яндекс" получили 683 миллиона звонков с незнакомых номеров, 147,5 миллионов (21,5%) из которых были помечены как потенциально нежелательные. Сервис доступен в приложении "Яндекс" с Алисой и запускается голосовой командой «Алиса, включи определитель номера» или в блоке «Все сервисы» на главном экране. Он позволяет заранее узнавать, кто звонит, или включить автоматическую блокировку нежелательных телефонных вызовов, чтобы не отвлекаться. Сервис бесплатный и работает на iOS и Android.