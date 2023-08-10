Заблокирован сайт знаменитого скандального ПО для скачивания роликов с YouTube

Веб-сайт youtube-dl, популярного инструмента для загрузки аудио- и видеороликов с YouTube, заблокирован по требованию правообладателей в лице глобальных медиахолдингов Sony Music, Warner Music и Universal Music, пишет CNews.

Блокировка осуществлена немецким хостинговым сервисом Uberspace, услугами которого пользовались разработчики youtube-dl, во исполнение решения Регионального суда Гамбурга (Германия), вынесенного в марте 2023 г.

Примечательно, что файлы проекта фактически хранились в репозитории на площадке GitHub, а на сайте располагались исключительно информация о YouTube-dl и ссылка на скачивание программы, ведущая на сторонний ресурс.

Разработчики youtube-dl предусмотрительно не стали «складывать яйца в одну корзину», поэтому приобрели домен проекта youtube-dl.org у другой компании, а Uberspace предоставляла только услуги хостинга. Таким образом, проект сможет с легкостью переехать на другой хостинг, сохранив за собой доменное имя. Однако на момент публикации данного материала страница по соответствующему адресу содержит лишь короткое текстовое сообщение о блокировке ресурса на английском и немецком языках.

Youtube-dl – это бесплатная утилита с открытым исходным кодом, который написан на Python и распространяется на условиях Unlicense. Она позволяет загружать контент с видеохостинга YouTube и ему подобных для последующего просмотра в режиме офлайн, а также выполняет функции видео- и аудиоконвертера.