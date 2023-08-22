PocketBook представила 10-дюймовый электронный блокнот InkPad X Pro

Компания PocketBook предложила новый цифровой блокнот на основе электронных чернил E Ink. Блокнот поддерживает рукописный ввод и комплектуется стилусом Wacom. Устройство призвано заменить бумажные носители при работе с документами. Оно позволяет комфортно и без бликов читать при любом внешнем освещении и, при необходимости, оставляет возможность делать заметки на полях.

Новинка PocketBook — InkPad X Pro — вооружена чёрно-белым дисплеем E Ink. Производитель вернулся к классике, представив её на фоне волны новых устройств с цветными дисплеями E Ink. Что интересно, новинка очень сильно напоминает модель InkPad X букридера китайского производителя Moaan, представленного три года назад.

Впрочем, у новинки несколько выше разрешение — 1404 × 1872 пикселей, а также встроена поддержка рукописного ввода на технологии компании Wacom. Процессор, судя по всему, остался прежний — ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объём памяти также не изменился: 2 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4 и 32 Гбайт для хранения данных. Кроме того, использование ОС Android 8.1 также намекает на китайские корни новинки. В основном свои читалки PocketBook основывает на Linux.

С электронным блокнотом InkPad X Pro можно работать днём и ночью. Работу при плохом освещении или вообще без света обеспечит светодиодная подсветка с возможностью регулировать цветовую температуру и яркость. Полного заряд аккумулятора ёмкостью 3200 мА·ч должно хватить на месяц работы с блокнотом. Заметки сохраняются в форматах PDF или PNG. Беспроводные интерфейсы устройства представлены стандартами Wi-Fi и Bluetooth.

Размеры блокнота с дисплеем диагональю 10,3 дюйма составляют 249 × 173,4 × 7,7 мм. Вес устройства — 350 граммов. В США продажи InkPad X Pro стартуют в сентябре по цене от $420.