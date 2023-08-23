Microsoft добавила язык программирования Python в Excel

Компания Microsoft опубликовала в своем блоге информацию о том, что популярная программа Excel получит поддержку языка программирования Python.

"Python — один из самых популярных языков программирования сегодня. Его любят как предприятия, так и студенты, а Excel — важный инструмент для организаций при работе с анализом всех видов данных. Но до сих пор не было простого способа заставить эти два мира работать вместе. Сегодня мы рады представить общедоступную предварительную версию, которая позволяет интегрировать Python и Excel для рабочего процесса", - говорится в сообщении Microsoft.

Python в Excel сочетает в себе мощные библиотеки анализа и визуализации данных. Пользователи смогут манипулировать данными Excel и исследовать их с помощью графиков и библиотек Python, а затем использовать формулы, диаграммы и сводные таблицы Excel для дальнейшей работы.

Microsoft сотрудничает с Anaconda, ведущим репозиторием Python корпоративного типа, который используют десятки миллионов специалистов по обработке данных по всему миру. Python в Excel использует дистрибутив Anaconda Distribution для Python, работающий в Azure, который включает в себя самые популярные библиотеки Python, такие как pandas для манипулирования данными, statsmodels для расширенного статистического моделирования, а также Matplotlib и seaborn для визуализации данных.

Никакой настройки или установки не требуется. Python в Excel работает в облаке Microsoft. Python в Excel выходит в общедоступную предварительную версию для участников бета-канала программы предварительной оценки Microsoft 365. Эта функция сначала будет реализована в Excel для Windows, начиная со сборки 16818, а позднее — на других платформах.