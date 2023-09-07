Представлен платёжный сервис Hyundai Pay (пока только в США)

К платёжным системам от производителей смартфонов все давно привыкли, но платёжная система от автомобильной компании — это что-то новенькое. И именно такой продукт представила Hyundai.

Название у сервиса максимальное простое — Hyundai Pay. Судя по всему, это инициатива американского подразделения компании, и сама система будет доступна в первую очередь именно в США. Хотя вполне может быть, что позже она станет глобальной.

Как сказано в пресс-релизе, система Hyundai Pay позволяет клиентам находить и оплачивать покупки с помощью сенсорного экрана своего автомобиля. Само собой, перед этим к системе нужно привязать банковскую карту.

Также Hyundai уже заключила партнерское соглашение с Parkopedia, чтобы запустить первую услугу в рамках Hyundai Pay — систему оплаты парковки. Эта система позволяет водителям в США находить, резервировать и оплачивать парковку в 6000 местах. Всё также делается из салона авто непосредственно на экране мультимедийной системы.

Hyundai Pay изначально появится на обновлённой модели Kona 2024 модельного года, а ещё девять моделей получат Hyundai Pay при смене модельного года или обновлениях ПО.