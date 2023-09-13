13 сентября отмечается День программиста

Сегодня отмечается День программиста. Он празднуется на 256-й день года — 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября. Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.

Многие знают, что эта дата уже давно стала неофициальным праздником во всем мире людей, связавших свою профессиональную деятельность с программированием.

Кстати, до появления официального День программиста этот профессиональный праздник отмечали в разные дни: 19 июля — когда Августа Ада Кинг, считающаяся первым программистом, написала первую в мире программу для вычислительной машины; 10 декабря — в день рождения самой Ады; 4 апреля (4.04) — по аналогии с ошибкой «404» («данная страница не найдена»); 22 апреля (22.04) — дата связана с российской кодировкой (сегодня уже устаревшей) специальности 220400 — «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

Редакция KV.by поздравляет всех причастных к празднику!