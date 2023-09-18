Корпус iPhone 15 Pro сделан из титана лишь частично

Появляются все новые подробности о представленных недавно новинках Apple. Стало известно, что заявление о материале, из которого выполнены смартфоны iPhone 15 Pro и Pro Max, не совсем соответствует действительности.

Фразу из описания о "титановом корпусе" многие пользователи трактовали как то, что из титана изготовлено устройство целиком. На самом деле, титановая лишь внешняя часть рамки, а остальной корпус состоит из переработанного на 100% алюминия.

Чтобы добиться прочного соединения между двумя металлами, Apple применила технологию так называемой твердотельной диффузии, что стало первым случаем использования этой технологии в мобильных устройствах. Это позволяет сэкономить, а также сделать устройство легче и прочнее. Визуально же никакого отличия от корпуса, полностью выполненного из титана, нет.