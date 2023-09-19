Paint получит поддержку слоев и прозрачности

В очередной тестовой сборке Windows разработчики занялись графическим редактором Paint, добавив в него новые функции.

Самое заметное нововведение — поддержка слоев, подобно тому, как это реализовано в лругих, гораздо более мощных редакторах. Слои можно менять местами, дублировать, перемещать, объединять и скрывать. Кроме того, редактор будет поддерживать прозрачность, т.е. теперь можно открывать и сохранять PNG-изображения с прозрачностью. Это изменение влияет также на недавно добавленную функцию удаления фона.

Сейчас обновленная версия редактора доступна ограниченному числу пользователей в каналах Dev и Canary. Когда новые функции доберутся до стабильной версии, пока неизвестно.