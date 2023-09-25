Титановая рама iPhone 15 Pro не оправдала ожиданий в краш-тесте

В то время, как одни блогеры проводят тесты автономности новых iPhone 15, другие проверяют их на прочность. Исследователь Сэм Коль опубликовал на Youtube первый краш-тест iPhone 15 Pro. Судя по видео, 15-я модель с разрекламированной титановой рамой хуже справляется с падением, чем удивительно прочная 14-я.

Судя по видео, iPhone 14 Pro практически до самого конца оставался в хорошем. Стекло же iPhone 15 Pro не выдержало примерно в середине испытаний, причем первые трещины появились по углам. Дальнейшие падения увеличивали количество повреждений стекла 15 Pro и спереди, и сзади. В конце концов, часть экрана iPhone 15 Pro вообще вышла из строя, а модуль камеры отсоединился от корпуса.

Кроме того, такие испытания позволили сделать интересный вывод. В то время как плоская стальная полоса рамки iPhone 14 Pro хорошо поглощала удары, закругленные титановые боковые стороны iPhone 15 Pro передавали удар на переднее и заднее стекла, вызывая образование трещин. Да, твердость титана выше, чем у стали, но именно поэтому амортизационные свойства стальной рамки оказались лучше титановой, которая передает на стекло гораздо больше кинетической энергии от удара.

Впрочем, по мнению экспериментаторов, даже если iPhone 15 Pro и не так устойчив к повреждениям, как его предшественник, он все равно неплохо держался, ведь потребовалось несколько падений на бетон, чтобы стекло треснуло.