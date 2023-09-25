Компания Tecno вывела на рынок самый дешевый смартфон-раскладушку

Китайская компании Tecno, которая известна техникой с ярким дизайном, представила свой первый складной смартфон Phantom V Flip. Он станет самой дешевой "раскладушкой" на рынке.

Новинка базируется на чипсете Mediatek Dimensity 8050 с восьмиядерным процессором, частота которого достигает 3.0 ГГц, имеет 256 Гб постоянной памяти и 8 Гб оперативной. Складной дисплей 6.9" с соотношением сторон 22:9 поддерживает частоту обновления 120 Гц. Внешний круглый OLED-экран 1.32" отображает уведомления и может использоваться как видоискатель для съемки селфи, а также имеет встроенную светодиодную вспышку вокруг него. Основная камера имеет разрешение 64 Мпикс, ультраширокоугольная с автофокусом — 13 Мпикс. Внутренняя камера расположена в отверстии и оснащена 32 сенсором Мпикс. Емкость аккмулятора 4 000 мАч, аппарат поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет за 15 минут зарядить аккумулятор до 50%.

Смартфон предлагается в черном и фиолетовом цветах. Цена для европейских рынков составит 700 евро, в других регионах телефон можно будет приобрести за 600-650 долларов.