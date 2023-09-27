Google — 25 лет

27 сентября корпорации Google исполняется 25 лет. В честь этого события на главной странице поисковика появилась анимация, демонстрирующий трансформацию логотипа компании со временем.

Первым офисом компании, как это зачастую бывает, стал гараж, но за прошедшие четверть века многое изменилось. Поисковик стал настолько неотъемлемой частью жизни, что дал рождение неологизму "гуглить".

Впрочем, если быть точным, настоящей датой рождения Google является 4 сентября. Именно в этот день в 1998 году студенты Стэнфордского университета Сергей Брин и Ларри Пейдж запустили свою поисковую систему. Однако в 2005 году день рождения перенесли на 27 сентября, чтобы приурочить его к достижению рекордного размера проиндексированной информации.