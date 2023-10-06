Около суток в Беларуси наблюдался сбой техники Xiaomi

Техподдержка Xiaomi сообщила, что компания устранила проблемы в работе своих "умных" устройств в Беларуси и России.

Жалобы на массовую потерю работоспособности устройств производства Xiaomi начали поступать вечером 4 октября. Скорее всего, они были связаны с тем, что не работал домен account.xiaomi.com. Пользователи сообщали о частичной недоступности приложения Mi Home и о том, что подключенные устройства пропадали из него. В частности, отсутствовал доступ к оборудованию из экосистемы Xiaomi, включая роботы-пылесосы, "умные" лампочки, системы видеонаблюдения. Устройства не удавалось запустить даже вручную, без приложения. Проблема коснулась всего оборудования Xiaomi, причем независимо от места его приобретения.

Частично работа сервисов Xiaomi была восстановлена уже днем 5 октября. На текущий момент вся техника работает нормально.