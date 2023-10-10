Apple дала совет пользователям iPhone с выгорающим экраном

Компания Apple наконец отреагировала на жалобы пользователей о выгорании экранов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Напомним, что в сети появились многочисленные сообщения, что на экранах смартфонов появляется остаточное изображение буквально через считанные недели после начала использования.

В официальном комментарии компания заявила, что владельцы смартфонов с такими проблемами могут обратиться в официальный сервисный центр. Если в результате тестирования будет установлено, что это аппаратная проблема, смартфон будет бесплатно отремонтирован или заменен. Если же выяснится, что остаточное изображение на экране является результатом программной ошибки, пользователю будет рекомендовано дождаться выхода обновления.